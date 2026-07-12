Stoianoglo a calificat decizia privind Găgăuzia drept o mare greșeală politică: Mai întâi acționăm, apoi gândim.

Fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a comentat decizia Curții Constituționale.

El a declarat că susține eforturile Chișinăului de a asigura transparența și legalitatea alegerilor, însă consideră inadmisibilă distrugerea mecanismelor care, de-a lungul deceniilor, au asigurat funcționarea Autonomiei Găgăuze. El a făcut această declarație în cadrul emisiunii „7 zile”, transmite noi.md.

„Susțin eforturile Chișinăului legate de transparența și legalitatea desfășurării alegerilor. Trebuie să eliminăm orice factori de corupție din acest proces, deoarece altfel nu vom avea instituții normale ale puterii — nici la nivel regional, nici la nivel național. Dar asta nu înseamnă că trebuie să distrugem totul, cu atât mai puțin ceea ce și-a dovedit eficiența de-a lungul multor ani”, a subliniat Stoianoglo.

Potrivit acestuia, normele contestate au fost în vigoare timp de aproximativ 30 de ani și nu au împiedicat funcționarea normală a Găgăuziei.

„Aceste norme au existat timp de treizeci de ani și nu au împiedicat funcționarea normală a Găgăuziei. De ce a fost nevoie să se facă toate acestea?”, s-a întrebat fostul procuror general.

Stoianoglo consideră că, în urma deciziilor adoptate, structurile regionale vor continua să funcționeze, însă nivelul de interacțiune al acestora cu autoritățile centrale ar putea scădea. „Mâine, instituțiile din Găgăuzia vor continua să funcționeze, dar nu își vor mai coordona acțiunile cu Chișinăul. Iar acest lucru ne va crea și mai multe probleme”, a declarat el.

În opinia lui Stoianoglo, Legea „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei” nu poate fi considerată exclusiv drept un act juridic obișnuit.

„Această lege nu a fost doar un document juridic. Era un document politico-juridic prin care statul oferea anumite garanții privind funcționarea autonomiei. Prin urmare, din punctul meu de vedere, aceasta este o greșeală politică foarte gravă”, a subliniat fostul procuror general.

El și-a exprimat opinia că mulți reprezentanți ai autorităților înțeleg posibilele consecințe ale deciziei adoptate.

„Pur și simplu, noi mai întâi facem ceva, iar abia apoi începem să ne gândim dacă am procedat corect sau greșit. Foarte multe decizii sunt dictate nu de realitatea obiectivă, ci de ambițiile anumitor grupuri de persoane”, a spus Stoianoglo.

El a numit printre principalele probleme pierderea memoriei instituționale și ignorarea experienței soluționării pașnice a problemei găgăuze.

„Ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani a fost într-adevăr o realizare a Republicii Moldova. În toți acești ani, am fost prezentați pretutindeni ca un exemplu, ca un model de soluționare a unei astfel de probleme. Astăzi noi am șters toate acestea”, a remarcat el.

În același context, Stoianoglo a subliniat că statutul Găgăuziei, în opinia sa, nu a reprezentat niciodată o amenințare la adresa statalității și suveranității Republicii Moldova.

„Statutul Găgăuziei nu a afectat în niciun fel statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Competențele nu se rezumă doar la ceea ce este prevăzut în mod declarativ în Constituție. Este vorba despre instituții corespunzătoare ale puterii, personal pregătit și sprijin financiar. Aceste instrumente lipsesc practic în Găgăuzia”, a declarat fostul procuror general.

El a adăugat că dezvoltarea instituțiilor autonome necesită timp, negocieri și o interacțiune permanentă cu puterea centrală.

„Aceste aspecte se dobândesc în timp și fac obiectul discuțiilor și al înțelegerilor cu autoritățile centrale”, a explicat Stoianoglo.

Fostul procuror general a subliniat, de asemenea, că orientarea europeană a Republicii Moldova trebuie să țină cont de drepturile și interesele minorităților naționale.

„Ne place sau nu, parcursul european trebuie să țină cont de interesele minorităților naționale și, în acest sens, de interesele autonomiei. În prezent, ne confruntăm cu o situație negativă, care va fi evaluată corespunzător în timp”, a concluzionat el.

Reamintim că Partidul Politic Alianța „Moldovenii” și-a exprimat profunda îngrijorare și dezacordul categoric față de decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din 9 iulie 2026, pronunțată la cererea Ministerului Justiției și referitoare la competențele autorităților din Autonomia Găgăuză.