Stamate: Nu ar fi cazul să începem vettingul de la Curtea Constituțională?.

Stamate susține că, în 2012, completul Curții de Apel Chișinău condus de Manole a respins contestația companiei slovene, iar CEDO a constatat ulterior încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la proprietate, informează unimedia.info.

„Factura pentru stat: 560.000 de euro, adică 11 milioane de lei semnată de actuala președintă a Curții Constituționale”, a declarat Stamate.

De asemenea, ea a pus sub semnul întrebării prioritățile reformei judiciare, menționând că autoritățile anunță extinderea procedurii de vetting pentru judecătorii de la prima instanță, în timp ce există întrebări și față de deciziile adoptate de actualii membri ai Curții Constituționale.

Potrivit ei, completul de judecată condus de Manole în 2012 a legalizat practic recuperarea unei compensații care depășea de aproximativ 20 de ori valoarea contractului inițial, fără a evalua corespunzător principiul proporționalității și argumentele apărării.

Anterior, CEDO a decis că Republica Moldova trebuie să plătească companiei Seksimp Group circa 560.000 de euro ca despăgubire pentru prejudiciul material suferit după vânzarea bunurilor acesteia la licitație în cadrul executării unei hotărâri judecătorești care, în opinia instanței, nu a fost suficient motivată.

Compania slovenă activa în Moldova din 2009 și susținea că, în urma deciziilor instanțelor moldovenești, și-a pierdut toate activele. În plângerea adresată CEDO, a cerut o despăgubire de aproape un miliard de euro, însă instanța a acordat o sumă mult mai mică.

Decizia Curții de Apel Chișinău, adoptată în 2012 sub președinția Domnicăi Manole, a fost ulterior menținută de Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova.