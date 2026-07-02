Stamate: Cerem explicații de la șeful SIS și convocarea CNS după declarațiile lui Usatîi.

Mișcarea Civică „Construim Încredere” cere convocarea de urgență a Consiliului Național de Securitate (CNS), după acuzațiile lansate de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi.

Reamintim că Usatîi a declarat despre presupusele legături dintre unul dintre organizatorii „call-centrelor” și persoane din conducerea statului, transmite omniapres.md.

Într-un mesaj video, Olesea Stamate, fondatoarea Mișcării, a declarat că autoritățile sunt obligate să ofere explicații publice.

„În urma informațiilor publicate ieri de deputatul Renato Usatîi, cu privire la faptul că unul dintre organizatorii schemelor cu escrocheriile prin telefon, adică așa-numitele call-centre, care au jefuit cetățenii noștri de sute de milioane, este apropiat cercurilor guvernării, considerăm că următoarele câteva acțiuni sunt iminente și absolut necesare”, a spus Stamate.

Potrivit ei, primul pas trebuie să fie convocarea Consiliului Național de Securitate de către președinta Maia Sandu.

Totodată, Stamate solicită explicații publice din partea directorului Serviciului de Informații și Securitate, care a fost vizat în dezvăluirile făcute de Renato Usatîi.

În același timp, fondatoarea Mișcării „Construim Încredere” cere Procuraturii să intervină.