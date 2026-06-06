Stamate: Autoritățile mimează consultările publice.

Suspiciunile au fost alimentate recent de modul în care Comisia de Vetting a gestionat evaluarea integrității unor candidați la funcții cheie din justiție, transmite noi.md.

Este vorba despre cazul candidatului la șefia Procuraturii Generale, a cărui justificare privind găsirea sumei de 75.000 de euro în beciul părinților a fost acceptată.

Invitată în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, fosta deputată PAS Olesea Stamate a atras atenția asupra standardelor duble aplicate de evaluatori, fapt care știrbește grav din autoritatea reformei.

„Problema este faptul că, în situații aparent similare, Comisia a decis diferit. Deci aparența tratamentului diferențiat în funcție de candidat”, a notat fosta ministră, subliniind că acest comportament dăunează imaginii instituției care se confrunta deja cu multiple semne de întrebare.

Conform analizei făcute de Stamate, vulnerabilitățile structurale ale Comisiei de Vetting nu sunt întâmplătoare, ci derivă din decizii politice prin care s-au ignorat recomandările exprese ale partenerilor europeni la numirea membrilor internaționali.

„Deja imparțialitatea și independența Comisiei de vetting poate fi pusă la îndoială. Deoarece atunci când se modifică legea pentru a numi un anumit membru al comisiei, sfidând astfel ceea ce a zis și a recomandat Comisia de la Veneția, nu are cum să nu ridice semne de întrebare cu privire la cât de corect va activa această comisie în continuare”, consideră Olesea Stamate.

În același timp, fosta deputată susține că autoritățile mimează consultările publice, deoarece proiectele sunt deja finalizate și expediate spre expertizare înainte de colectarea opiniilor din partea societății.

„Un proiect de lege elaborat este trimis la Comisia de la Veneția, după care Ministerul anunță consultări publice cu privire la elaborarea proiectului de lege, care deja a fost trimis pentru expertizare. Adică vă dați seama cum sfidează, de fapt, autoritatea publică procesul de consultare în luarea deciziilor?”, se arată îngrijorată ea.

Această abordare formală, realizată doar „de bifă” pentru a raporta îndeplinirea condițiilor către Uniunea Europeană, confirmă, potrivit Olesei Stamate, că întregul mecanism de vetting este în prezent marcat de un viciu major de legitimitate. În aceste condiții, fosta deputată consideră că încrederea publicului în reforma justiției riscă să fie compromisă.

„Spre marele meu regret, acest mecanism de vetting este lovit de un mare semn de întrebare”, a concluzionat fosta deputată.