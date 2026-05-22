Infotag.md logoInfotag
22 Mai 2026, 09:14
9 794
Stamate: Acuzațiile fără probe nu sunt critică politică, ci defăimare

Judecătoria Chișinău a admis cererea fostei deputate în Parlament din partea partidului de guvernământ PAS, Olesea Stamate.

Instanța a considerat că declarațiile publicate de PAS în aprilie 2025 despre presupusa „schemă realizată”, „abuz de încredere” și acțiuni „intenționate” ale Olesei Stamate „nu sunt susținute de dovezi și nu corespund realității sau faptelor concrete”, transmite infotag.md.

Stamate a scris pe rețeaua socială că „justiția a triumfat”.

„PAS este obligat să infirme afirmațiile false. (...) Într-un stat de drept, acuzațiile grave trebuie susținute de dovezi, iar atunci când acestea lipsesc, autorii fake-urilor trebuie să răspundă și să prezinte o dezmințire”, consideră Stamate.

Ea a menționat că s-a adresat instanței nu din dorința de revanșă, ci pentru că demnitatea și reputația unei persoane nu pot fi supuse acuzațiilor nefondate.

În aprilie 2025, partidul de guvernământ a acuzat atunci președinta Comisiei parlamentare pentru probleme juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, de facilitarea amnistierii mai multor deținuți periculoși, excluzând-o din rândurile PAS.

Instanța a obligat PAS să elimine vechea postare de pe pagina de Facebook și să publice o dezmințire oficială, plătind Olesei Stamate taxa de timbru în valoare de 200 de lei.

