Spînu cere retragerea proiectului de reformă fiscală: Poate duce la proteste și destabilizare.

Andrei Spînu recomandă foștilor colegi de la guvernare să retragă proiectul de reformă bugetar-fiscală, promovat de Ministerul Finanțelor. Fostul vicepremier avertizează că inițiativa riscă să devină exclusiv un conflict politic.

Potrivit acestuia, reforma propusă se poate transforma dintr-o discuție financiar-economică într-o dezbatere politică cu consecințe greu de anticipat în această etapă, informează omniapres.md.

El susține că, într-un astfel de scenariu, argumentele economice nu vor mai fi percepute de societate, iar opoziția va folosi subiectul în scopuri proprii. În același timp, Spînu consideră că forțele de opoziție vor apela la diverse grupuri sociale pentru a obține dividende politice.

Fostul funcționar a mai remarcat că guvernul se află într-o situație dificilă.

În opinia sa, dacă reforma va fi promovată în forma actuală, aceasta poate duce la proteste, destabilizare și pierderea sprijinului politic. Ca soluție optimă, el propune amânarea reformei.

Spînu consideră că Ministerul Finanțelor ar trebui să retragă complet proiectul, să desfășoare consultări extinse cu toate părțile interesate și să revină asupra lui în toamnă cu o variantă revizuită.

El a subliniat că autoritățile mai au timp și este important să nu se piardă sprijinul politic pentru reforma care, pe termen lung, ar putea aduce beneficii economice.

În comentariile la propria sa postare, Spînu a adăugat că Moldova are nevoie de o astfel de reformă, dar aceasta trebuie să asigure creșterea economică și majorarea veniturilor populației.