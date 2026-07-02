Spînu a respins zvonurile despre lupta cu Recean pentru MoldATSA: Căutați vinovații în altă parte.

Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a comentat din nou scandalul legat de MoldATSA, în contextul zvonurilor care circulă în societate conform cărora ar fi implicat direct în cele întâmplate.

„Prietenilor, sunt din nou nevoit să infirm minciunile și fake news-urile răspândite în spațiul public privind implicarea mea în ultimele evenimente scandaloase. Vreau să răspund pe rând tuturor acuzațiilor.

Am părăsit Guvernul și partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) în noiembrie 2024. Nu am cerut nicio funcție publică, nu am pus nicio condiție și am declarat clar că nu voi mai face politică. Exact așa am procedat.

În toate aparițiile mele publice am vorbit cât se poate de deschis despre ceea ce fac. Repet: în prezent lucrez în sectorul privat și acord mai mult timp familiei.

Toate încercările de a mă implica în discuțiile despre ultimele evenimente îmi amintesc de situații similare din perioada când eram ministru și făceam politică. Orice s-ar întâmpla în țară, toată mizeria, minciunile și fake news-urile erau aruncate pe Spînu. E timpul să căutați vinovații în altă parte!

În încheiere, vreau să spun că întreaga mea activitate politică a fost dedicată promovării integrării europene a țării noastre. Sunt convins că aceasta este singura șansă pentru Moldova să rupă definitiv cu trecutul și să construiască un stat liber și dezvoltat.

De aceea privesc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în ultima vreme. Cel mai mare eșec al Guvernului și al partidului PAS va fi pierderea încrederii oamenilor și pierderea credinței că Moldova va putea să se integreze în Uniunea Europeană în anii următori.

Hai Moldova!”, a scris Andrei Spînu, citat de unimedia.info.

Postarea a apărut după ce fostul prim-ministru Vlad Filat a declarat că scandalul din jurul MoldATSA este mult mai complex decât pare și reprezintă consecința „războiului dintre două clanuri rivale din cadrul puterii actuale — gruparea Spînu și gruparea Recean”. Potrivit lui, de fapt lupta este pentru controlul asupra unor fluxuri financiare mari în domeniul aviației civile.

De asemenea, cu o zi înainte, fostul prim-ministru Dorin Recean a reacționat public după ce a fost numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA. El a declarat că a venit acolo „cu o sarcină clar definită - să realizeze restructurarea întreprinderii”. În plus, Recean a respins acuzațiile privind presupuse legături cu compania aeriană Polaris, numindu-le „absurde”.

La 30 iunie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat acțiuni investigative la MoldATSA. Potrivit instituției, dosarul penal a fost deschis la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale a întreprinderii. Ancheta investighează suspiciuni de abuz în serviciu cu circumstanțe agravante.

CNA a descoperit încălcări grave la MoldATSA. Peste 33 de persoane au fost angajate fără concurs, numeroase prime au fost acordate fără niciun criteriu de performanță, iar unii angajați au îndeplinit simultan pe o perioadă îndelungată atribuțiile a două, uneori chiar trei funcții.