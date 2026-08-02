Spatari: Majoritatea proiectelor de lege pentru alinierea la normele UE vor fi examinate toamna

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat deja zeci de legi pentru transpunerea legislației europene, însă cea mai mare parte a activității urmează în a doua jumătate a anului.

Despre aceasta a declarat președintele comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul din partea PAS Marcel Spatari, într-un interviu pentru rupor.md

Potrivit parlamentarului, pentru anul 2026 sunt planificate peste 300 de acte legislative necesare pentru armonizarea cu acquis communautaire (legislația UE), dintre care aproximativ 50 au fost deja adoptate. Restul vor fi examinate în următoarea sesiune a Parlamentului.

Spatari a menționat că, indiferent de ritmul negocierilor politice la nivelul Uniunii Europene, Republica Moldova își continuă agenda de reforme și pregătirea instituțiilor pentru aplicarea standardelor europene. Potrivit acestuia, în prima jumătate a anului au fost consemnate progrese importante în procesul de aderare, inclusiv deschiderea politică a două clustere de negocieri cu Uniunea Europeană. Acestea stabilesc criteriile și reformele pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a avansa negocierile.

Deputatul a subliniat că integrarea europeană nu înseamnă doar adoptarea legilor, ci și modernizarea sistemelor de stat, consolidarea instituțiilor și pregătirea economiei pentru integrarea în piața europeană unică.

În același timp, Marcel Spatari a evidențiat rolul României în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, relațiile dintre cele două state se află la un nivel foarte bun atât la nivel parlamentar, cât și la nivel guvernamental, iar România continuă să rămână un susținător activ al Chișinăului. Deputatul a amintit, de asemenea, de proiectele comune de infrastructură, educaționale și culturale, implementate în ultimii ani cu sprijinul autorităților din România.

Acest material a fost pregătit în cadrul proiectului „Europa alături: Informare, dialog și cooperare”, finanțat de Departamentul pentru relația cu Republica Moldova și realizat de Agenția Informațională IPN. Conținutul acestui material nu reflectă poziția oficială a Departamentului pentru relația cu Republica Moldova.