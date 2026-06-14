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rupor.md logorupor
14 Iunie 2026, 12:14
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Spatari, despre lucrătorii străini: Nu a fost vorba despre importul forței de muncă sau migrație

Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a comentat declarația recentă a ministrului Economiei, care, în opinia sa, a fost interpretată greșit.

Spatari, despre lucrătorii străini: Nu a fost vorba despre importul forței de muncă sau migrație.
Spatari, despre lucrătorii străini: Nu a fost vorba despre importul forței de muncă sau migrație.

În emisiunea „Teritoriul libertății” de la Realitatea TV, deputatul PAS Marcel Spatari a comentat declarațiile despre presupusele planuri de a atrage în Moldova 300.000 de muncitori străini. Potrivit lui, nu a fost vorba despre importul forței de muncă sau migrație în masă, ci despre un calcul economic legat de nivelul de dezvoltare al țării, scrie canalul de Telegram rupor.md.

„Este un calcul economic în comparație cu nivelul mediu de dezvoltare al țărilor europene. Adică, pentru a ajunge la nivelul economic mediu al țărilor europene, avem nevoie de încă 300.000 de locuri de muncă, iar apoi de mâini de lucru. Pentru că aceste locuri trebuie încă create”, a menționat Spatari.

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rupor.md logorupor
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