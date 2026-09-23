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unimedia.info logounimedia
23 Septembrie 2026, 09:06
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Soțul unei deputate PAS primește de la Metalferos 26.000 de lei pe lună: Este un simplu contabil

Soțul deputatei PAS Marcela Adam lucrează la compania de stat Metalferos de când aceasta a obținut mandatul de deputat și primește circa 26.000 de lei pe lună.

Soțul unei deputate PAS primește de la Metalferos 26.000 de lei pe lună: Este un simplu contabil.
Soțul unei deputate PAS primește de la Metalferos 26.000 de lei pe lună: Este un simplu contabil.

„Funcția pe care o ocupă nu presupune concurs, deoarece este pur și simplu contabil. A lucrat toată viața în acest domeniu, mult timp a fost contabil-șef în sectorul privat. Respectiv, acum ocupă funcția de contabil și nu văd aici nicio problemă, deoarece nu a pretins vreo funcție de conducere sau managerială. A fost angajat în baza CV-ului și a competențelor sale profesionale, iar eu consider că își face munca cu profesionalismul care îl caracterizează”, a declarat deputata într-un comentariu pentru proiectul Cu Sens, relatează unimedia.info.

Întrebată dacă mandatul de deputată al Marcelei Adam a influențat angajarea soțului său, aceasta a răspuns: „Nu cred că a influențat, deoarece, în primul rând, el își căuta un loc de muncă. Respectiv, a venit la interviu, a discutat și a fost angajat. Eu nu l-am ajutat, pentru că nu mă pricep la contabilitate și nu pot să-l sfătuiesc unde să meargă să lucreze”.

Potrivit datelor publicate de Moldova Curată în declarația de avere și interese personale a Marcelei Adam, depusă la Comisia Electorală Centrală, pe parcursul anului 2024 deputata a primit circa 231 de mii de lei salariu, precum și aproximativ 308 mii de lei sub formă de compensații, indemnizații și diurne de la Secretariatul Parlamentului.

Soțul deputatei a obținut circa 275.000 de lei venit de la Metalferos SA și aproximativ 13.000 de lei sub formă de indemnizații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din România.

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