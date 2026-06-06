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6 Iunie 2026, 08:36
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Șor pierde procesul cu ANI privind averea nejustificată

Curtea de Apel Centru a respins cererea lui Ilan Șor și a menținut în vigoare actul Autorității Naționale de Integritate (ANI) privind constatarea unei diferențe semnificative între activele și veniturile sale.

Șor pierde procesul cu ANI privind averea nejustificată.
Șor pierde procesul cu ANI privind averea nejustificată.

Șor a solicitat anularea actului de constatare emis de instituție în noiembrie 2024 privind constatarea unei averii nejustificate în valoare de peste 10 milioane de lei, transmite tvrmoldova.md.

Hotărârea a fost pronunțată pe 28 mai 2026. Instanța a decis respingerea acțiunii formulate de Ilan Șor și a menținut valabil actul de constatare din 25 noiembrie 2024 emis de ANI. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Potrivit concluziilor ANI, pentru anul 2015 a fost stabilită o diferență de 6,44 milioane de lei între avere și veniturile oficiale. De asemenea, pentru perioada 2016–2022 a fost identificată avere nejustificată în sumă de peste 4,38 milioane de lei. Suma totală a mijloacelor nedeclarate depășește 10,8 milioane de lei.

Autoritatea Națională de Integritate a cerut confiscarea averii nejustificate și i-a aplicat lui Ilan Șor interdicția de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică de stat pe o perioadă de trei ani.

Decizia Curții de Apel poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

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