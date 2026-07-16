Sociolog român: România trebuie să înceteze sprijinul pentru Moldova și Ucraina.

Sociologul român și prim-vicepreședinte al partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR), Dan Dungaciu, consideră că României i-a venit timpul să înceteze să ofere sprijin financiar altor țări în această perioadă dificilă.

El critică lipsa de transparență în utilizarea acestor fonduri, transmite logos-pres.md.

Potrivit politicianului, România nu ar trebui să mai trimită bani în Ucraina sau în Republica Moldova. Liderul AUR consideră, de asemenea, „absurd” că cetățenii români sunt obligați să plătească pentru finanțare externă, scrie romaniatv.net.

„Deficitul economic este așa cum este. România trebuie să înceteze orice finanțare externă, pentru că este vorba despre Ucraina, pentru că este vorba despre Republica Moldova. Republica Moldova se va finanța singură, din punctul nostru de vedere, doar prin Fondul de Investiții Moldovenesc propus de noi. Există un proiect de lege în Parlament, Fondul Moldovenesc înseamnă investiții eficiente atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, și atât. Nu bani gratis, nu bani despre care nici măcar nu știm unde merg și cum”, a declarat Dungaciu.

„Foarte rar știm exact cum sunt folosiți acești bani. De multe ori sunt folosiți exclusiv în scopuri politice. Orice finanțare externă trebuie oprită, cel puțin cât timp România se confruntă cu probleme economice. Din punctul meu de vedere, este absurd să împovărăm cetățenii români cu sume uriașe de bani, despre existența cărora, între noi fie vorba, nici măcar nu știm”, a declarat analistul într-una din emisiunile TV.

Despre Ucraina — separat

Dungaciu spune, de asemenea, că România ajută Ucraina atât prin programul SAFE, cât și prin fondurile alocate în bugetul european. „Știm că România ajută direct Ucraina prin anumite fonduri, credite pe care le acordă, inclusiv în cadrul programului SAFE. România alocă bani în bugetul european pentru Ucraina.

România finanțează armata europeană comună prin programele SAFE. Aceasta înseamnă, de asemenea, bani pentru asigurarea securității Europei, plus bani pentru NATO. Pentru că acești bani merg în multe direcții, indiferent cât de mult încearcă unii să îi redirecționeze sau să îi dubleze”. „Există multe domenii în care România alocă bani, dar nu înțelegem exact în cadrul cărui proiect de securitate transferăm aceste fonduri”, a declarat sociologul.

Politicianul consideră că programul SAFE nu este un program de securitate, ci mai degrabă unul politic. Dungaciu susține că pentru România cea mai bună opțiune este parteneriatul militar cu Turcia.

„Este absolut evident că SAFE este un proiect politic, nu un proiect în domeniul securității. În spatele programului SAFE stă un gând foarte simplu: vreau să rămânem la putere. Atât s-a întâmplat acolo. Dacă ați avea gândire strategică, ați gândi și voi ce să faceți. Dacă mă întrebați pe mine, vă spun că potențialul neexploatat este Turcia. Nu l-am folosit corespunzător, inclusiv în cadrul parteneriatului militar. Turcia are o industrie semnificativă și, dacă vrei să joci un rol important în Balcani, trebuie să ai legături cu Turcia”, a spus Dungaciu.