Slusari și-a anunțat demisia din consiliul Energocom după cererea de majorare a tarifului la gaz.

Fostul deputat Alexandru Slusari a anunțat că va depune cererea de demisie din funcția de membru al Consiliului Administrativ al S.A. Energocom.

Potrivit declarațiilor sale, motivul acestei decizii a fost solicitarea companiei către ANRE de a majora tariful la gazul natural.

„Astăzi voi depune cererea de demisie din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.A. Energocom. Această decizie a fost luată neașteptat de rapid, însă a fost provocată de o altă decizie care a apărut practic peste noapte”, a declarat Slusari.

Potrivit acestuia, el nu este de acord cu solicitarea companiei de majorare a tarifelor și consideră că o astfel de decizie ar fi trebuit discutată în cadrul ședinței consiliului.

„Plec ca semn de dezacord față de cererea pe care Energocom a înaintat-o către ANRE pentru majorarea tarifului la gaz. Am fost membru al consiliului timp de trei ani și niciodată până acum deciziile strategice nu ne-au fost comunicate simultan cu publicarea lor pe pagina oficială a companiei. Problema majorării tarifelor nu a fost deloc discutată în consiliu și a apărut neașteptat ieri după-amiază”, a spus Slusari.

De asemenea, el a afirmat că consideră inițiativa prematură și insuficient justificată din punct de vedere economic.

„Personal, o consider prematură și insuficient justificată economic în condițiile unei volatilități ridicate pe piețele internaționale. În condițiile unui consum redus de gaz în perioada de primăvară-vară, activitatea financiară a Energocom nu suferă din cauza deviațiilor tarifare negative”, a explicat Slusari.

În opinia sa, cea mai gravă problemă a fost lipsa de transparență în luarea deciziei.

„Dar cel mai grav, repet, este faptul că o astfel de inițiativă a apărut neașteptat și dintr-o sursă necunoscută pentru mine. Din prima zi de activitate în consiliul Energocom am depus toate eforturile pentru ca activitatea companiei să fie cât mai transparentă. Sper că am reușit, deși alții trebuie să judece acest lucru. În condițiile în care standardele mele de transparență au fost încălcate grosolan și deschis, prezența mea în continuare în organul de conducere al acestei companii nu are sens”, a subliniat Slusari.

La final, el a mulțumit colectivului Energocom pentru colaborare.

„Mulțumesc întregii echipe a companiei, cu care am trecut prin multe momente dificile, dar împreună am obținut succese importante. Am învățat multe de la voi în domeniul energeticii. Vă apreciez și regret că o decizie pripită și distructivă afectează reputația pe care ați construit-o ani de muncă conștiincioasă”, a încheiat Slusari.