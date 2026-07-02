Slusari: Procuratura trebuie cel puțin să ceară ridicarea imunității lui Radu Marian.

Alexandru Slusari consideră că Radu Marian trebuie tras la răspundere penală pentru trafic de influență.

Potrivit lui, Marian a recunoscut public că l-a promovat pe Vangheli pentru funcția de șef al MoldATSA fără a avea această autoritate.

„Din punct de vedere juridic și funcțional, domnul Marian, în calitate de președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe, nu are nicio legătură cu numirea șefului MoldATSA. Adică domnul Radu Marian a declarat public că s-a ocupat de trafic de influență, dar din greșeală. Că „nu știam cât de rău este domnul Vangheli, dar l-am promovat”, fără a avea vreo competență în acest sens”, a declarat Slusari într-o emisiune la N4, citat de ziua.md.

El a explicat că situația ar fi fost diferită dacă ar fi fost vorba despre o instituție aflată în subordinea Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

„Dacă ar fi fost vorba, de exemplu, despre ANRE sau alte structuri pentru care răspunde Comisia pentru economie, este o altă chestiune. Dar aici el a recunoscut deschis că s-a ocupat de trafic de influență, din greșeală. Atât de sincer a fost Radu Marian”, a spus fostul deputat.

În acest context, Slusari consideră că procuratura trebuie să reacționeze și să inițieze un dosar penal.

„Dacă vom judeca actuala putere după aceleași criterii ca și pe cea precedentă, atunci procuratura cel puțin trebuie să vină în Parlament, să ceară ridicarea imunității lui Radu Marian și să inițieze un dosar penal pentru trafic de influență. Cum a putut să-l promoveze pe Vangheli, dacă pentru asta răspunde APP? Ce legătură are Radu Marian cu asta? Este, în principiu, anormal”, susține Slusari.

În concluzie, el a declarat că demisia șefului Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, pe fundalul scandalului de la MoldATSA îl face pe acesta „țap ispășitor”.

„Toate aceste demisii și încercări de a găsi țapi ispășitori… dacă vorbim serios, promovarea acestei persoane a venit de sus – de la Radu Marian. Rezultă că Roman Cojuhari este țapul ispășitor, din punctul meu de vedere”, a concluzionat Alexandru Slusari.