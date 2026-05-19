SIS, despre acuzațiile Tiraspolului: Speculative și nesigure.

Potrivit declarațiilor sale, serviciile speciale ar planifica să exercite presiuni, să se ocupe de șantaj și intimidare a membrilor așa-numitei comisii electorale din regiunea nerecunoscută.

Serviciul de Informații și Securitate a numit aceste acuzații speculative și lipsite de orice încredere, informează rupor.md.

„Serviciul de Informații și Securitate reamintește că așa-numitele structuri ale regiunii Transnistrene sunt anticonstituționale și nu fac parte din cadrul legal al Republicii Moldova. Declarațiile lor sunt speculative și neîncredere, care nu necesită comentarii suplimentare. Organele de stat competente își desfășoară activitatea exclusiv pe baza legii și în interesul Republicii Moldova”, au subliniat reprezentanții instituției.