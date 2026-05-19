rupor.md
19 Mai 2026, 13:18
9 156
SIS, despre acuzațiile Tiraspolului: Speculative și nesigure

Șeful așa-numitului Minister al Securității din Transnistria, Valeri Ghebos, a declarat că administrația constituțională de la Chișinău intenționează, potrivit acestuia, să intervină în alegerile noului conducător al regiunii.

Potrivit declarațiilor sale, serviciile speciale ar planifica să exercite presiuni, să se ocupe de șantaj și intimidare a membrilor așa-numitei comisii electorale din regiunea nerecunoscută.

Serviciul de Informații și Securitate a numit aceste acuzații speculative și lipsite de orice încredere, informează rupor.md.

„Serviciul de Informații și Securitate reamintește că așa-numitele structuri ale regiunii Transnistrene sunt anticonstituționale și nu fac parte din cadrul legal al Republicii Moldova. Declarațiile lor sunt speculative și neîncredere, care nu necesită comentarii suplimentare. Organele de stat competente își desfășoară activitatea exclusiv pe baza legii și în interesul Republicii Moldova”, au subliniat reprezentanții instituției.

