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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 08:35
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Serebrian a asociat problemele Găgăuziei cu rusificarea prin intermediul școlii și al presei

Ambasadorul Moldovei în Turcia, Oleg Serebrian, consideră că autonomia găgăuză trebuie să fie o punte de legătură între Chișinău și Ankara, însă în prezent își pierde rapid identitatea lingvistică și culturală.

Serebrian a asociat problemele Găgăuziei cu rusificarea prin intermediul școlii și al presei.
Serebrian a asociat problemele Găgăuziei cu rusificarea prin intermediul școlii și al presei.

Despre aceasta a declarat Serebrian într-un interviu, răspunzând la întrebarea despre rolul Găgăuziei în relațiile dintre Moldova și Turcia, informează rupor.md.

„Ne-am dori ca această autonomie, această mică comunitate turcofonă, să fie o punte de legătură. Din păcate, comunitatea își pierde într-un ritm accelerat identitatea, cultura și limba, în pofida statutului de autonomie. În ultimele decenii a avut loc o rusificare lentă, dar constantă a populației din această regiune, în special prin intermediul școlii și al presei”, a declarat Oleg Serebrian.

Potrivit lui, Chișinăul discută cu partenerii turci despre susținerea educației în limbile găgăuză și turcă, pregătirea cadrelor didactice, publicarea de cărți în limba găgăuză, precum și dezvoltarea teatrului din Ceadâr-Lunga și a Universității din Comrat.

Serebrian a menționat că la crearea autonomiei în 1994, scopul acesteia era păstrarea identității culturale și lingvistice a găgăuzilor. Potrivit lui, acum accentul trebuie pus anume pe limba găgăuză.

„Pentru noi este important să punem accent pe limba găgăuză, nu pe alte limbi, de exemplu pe cea rusă, care rămâne dominantă atât în administrație, cât și în educație în această regiune. Aici, desigur, Turcia ne poate ajuta foarte mult”, a spus ambasadorul.

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rupor.md logorupor
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