Senatorii cehi au sosit în Republica Moldova: Vor discuta despre securitate și integrarea europeană.

Delegația Senatului Cehiei a început o vizită de trei zile în Moldova, în cadrul căreia va discuta cu autoritățile moldovenești despre situația securității din regiune, cooperarea bilaterală și parcursul european al țării.

Delegația este formată din senatori ai Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate. La Chișinău, aceștia vor avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, vicepreședinta legislativului Doina Gherman și membrii Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, scrie rupor.md.

O atenție aparte în program este acordată chestiunilor de securitate. Senatorii cehi se vor întâlni cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, și șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

În cadrul vizitei este programată și o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. De asemenea, reprezentanții delegației cehe vor purta negocieri cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija.

Unul dintre evenimentele-cheie va fi conferința de presă de la Parlament. Aceasta va avea loc pe 22 septembrie, la ora 11:45. La ea vor participa vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate din cadrul Senatului Cehiei, Pavel Fischer.

Vizita delegației cehe va dura până pe 23 septembrie. În urma acesteia, părțile intenționează să discute dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, în contextul situației regionale din domeniul securității și al integrării europene a Republicii Moldova.