Schimbare de conducere la Orhei: Un reprezentant al PAS a preluat funcția de președinte

Conducerea raionului Orhei a fost demisă, iar noul președinte al raionului a fost ales reprezentantul PAS, Valentin Uncu. Deciziile au fost adoptate joi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Raional Orhei.

Informația a fost confirmată de șeful Direcției Administrației Publice, Comunicații și Protocol, Marin Mihailov, scrie rupor.md.

Conform deciziilor susținute de 24 de consilieri raionali, au fost eliberați din funcții președintele raionului Vasile Adașan, precum și vicepreședinții Mihail Paciu, Veaceslav Căpățînă și Natalia Răilean.

Ulterior, Valentin Uncu a fost ales președinte al raionului Orhei cu voturile a 25 de consilieri.

Vasile Adașan și cei trei adjuncți ai săi au fost numiți în funcții la sfârșitul lunii decembrie 2023. Anterior, Adașan a candidat pentru funcția de primar al municipiului Orhei la alegerile locale noi din mai.