Sandu: Vrem ca locuitorii Găgăuziei să aleagă singuri, nu Șor sau cineva de la Moscova.

„Pentru noi este foarte important ca în Găgăuzia să aibă loc alegeri libere și legale. Știm ce s-a întâmplat în 2023. Dorim ca locuitorii Găgăuziei să-și aleagă singuri reprezentanții în Adunarea Populară, nu Șor sau cineva de la Moscova. Din păcate, Adunarea Populară a dizolvat Comisia Electorală locală și a încercat să creeze una nouă în afara oricăror reguli. Însă în țară există deja reguli și toți trebuie să le respecte”, a declarat Maia Sandu, transmite rupor.md.

Șefa statului a menționat, de asemenea, că grupul de lucru comun va continua să lucreze la îmbunătățirea procesului electoral în autonomie și și-a exprimat speranța într-o schimbare a retoricii politicienilor locali.

„Nu toți, dar mulți politicieni locali din Găgăuzia nu au altă agendă decât „Chișinăul e rău” sau „Chișinăul e de vină”. Sperăm că cu următorul componență a Adunării Populare se va putea lucra altfel, pentru că de pe urma asta va pierde doar autonomia, nu Chișinăul. Indiferent dacă vor fi deschiși la colaborare sau nu, cel mai important este ca alegerea să aparțină locuitorilor Găgăuziei. Ca la alegeri oamenilor să nu li se împartă bani și să nu li se spună pentru cine să voteze”, a subliniat președintele.

Criza electorală din Găgăuzia a apărut pe fondul divergențelor dintre autoritățile locale și Chișinău privind regulile de desfășurare a alegerilor în Adunarea Populară. Pentru soluționarea situației, pe 11 mai, la Administrația Prezidențială a avut loc o întâlnire între conducerea țării și reprezentanții Comratului. Ca urmare a acestor consultări, părțile au reușit să ajungă la un consens privind toate problemele controversate legate de organizarea votului în autonomie.