Sandu speră că propunerea lui Merz nu va încetini parcursul Moldovei către UE.

Despre aceasta, potrivit eurointegration.com.ua, informează Politico.

Recent, Merz a îndemnat liderii UE să discute crearea unui nou statut de membru, pe care țările candidate să îl poată folosi înainte de a deveni membri cu drepturi depline ai blocului.

Un astfel de „statut de membru asociat” ar putea prevedea participarea la reuniunile Consiliului European, un loc în Comisia Europeană, calitatea de membru în Parlamentul European fără drept de vot și chiar reprezentare în Curtea de Justiție a UE.

Sandu speră că propunerea lui Merz nu va încetini eforturile Republicii Moldova pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare. „Sperăm că în săptămânile următoare vom vedea o decizie, o decizie oficială”, a spus ea.

Subliniind că Moldova este pregătită să înceapă negocierile oficiale, Sandu a numit aderarea la UE un factor cheie pentru securitatea pe termen lung a țării.

Ea a adăugat că integrarea este „o strategie de supraviețuire ca democrație”, deoarece țara se confruntă cu o presiune constantă din partea Rusiei.

După cum relata „Adevărul European”, cancelarul Friedrich Merz a propus ideea unui „statut de membru asociat” în UE pentru Ucraina ca un statut temporar care să „acopere” parțial cererea Kievului de aderare rapidă. Viziunea sa a fost prezentată într-o scrisoare adresată altor lideri europeni.

Comisia Europeană a confirmat că „a primit într-adevăr o scrisoare de la cancelarul Merz” și a făcut apel la continuarea discuțiilor privind viitoarea extindere a UE.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a subliniat în repetate rânduri că Ucraina nu este interesată de o aderare incompletă la UE.