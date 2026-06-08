Sandu: SIS a trecut printr-o reformă profundă cu sprijinul unui stat european.

Declarația corespunzătoare a făcut-o președinta, comentând incidentul cu schimbul angajaților SIS de la sfârșitul lunii aprilie. Cazul este în prezent investigat de procurori, iar, potrivit Maiei Sandu, nu trebuie să se tragă concluzii înainte de finalizarea acțiunilor de urmărire penală, scrie ziua.md.

„Să nu tragem concluzii înaintea procurorilor. Cazul este investigat de ei și doar ei pot spune dacă a fost o problemă de organizare sau ceva mai mult”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a menționat că niciun serviciu special din lume nu poate oferi garanții absolute de securitate.

„Nimeni nu poate spune vreodată că are încredere sută la sută într-un organ. Am văzut cazuri de spionaj dezvăluite atât în Austria, cât și în alte țări europene. Se întâmplă peste tot”, a spus Sandu.

Totodată, Maia Sandu a declarat că are încredere în SIS. Potrivit ei, această încredere este împărtășită și de partenerii din alte țări.

„Am încredere în Serviciul de Informații și Securitate. Și spun asta nu doar pentru că am încredere personal, ci și pentru că partenerii noștri au încredere. Serviciile speciale ale țărilor serioase nu dezvoltă o cooperare strânsă fără încredere reciprocă. SIS a fost restructurat cu sprijinul unui stat european — acolo s-a realizat o reformă profundă. Apreciez foarte mult transformările care au avut loc în acești ani”, a afirmat președinta.

În același timp, ea a recunoscut că riscurile nu pot fi eliminate complet: în orice instituție pot exista persoane care încalcă regulile.

„Nu înseamnă că undeva, într-o direcție sau alta, nu poate exista încă o astfel de persoană. Acest risc există întotdeauna”, a precizat Maia Sandu.

Reamintim că la sfârșitul lunii aprilie doi angajați SIS, arestați în Rusia, au fost schimbați cu fostul adjunct al directorului SIS Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, și cu o cetățeană a Federației Ruse. Schimbul a avut loc la granița polono-belarusă.

Atunci SIS a mulțumit serviciilor speciale partenere din România, Polonia și SUA pentru „cooperarea strânsă și sprijinul consecvent pe tot parcursul procesului”. În cadrul instituției continuă anchetele interne în dosarul „Balan”.