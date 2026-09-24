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omniapres.md logoomniapres
24 Septembrie 2026, 11:47
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Sandu și Grosu au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova

Conducerea Republicii Moldova a condamnat noile încălcări ale spațiului aerian național, după ce patru drone au pătruns joi dimineață pe teritoriul țării.

Sandu și Grosu au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova.
Sandu și Grosu au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

Acest lucru s-a produs pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat incidentele și a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează tot mai direct și Republica Moldova, scrie omniapres.md.

„Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a ajuns în Republica Moldova în această dimineață: patru drone au încălcat spațiul nostru aerian, iar cel puțin una a explodat în nord”, a scris Sandu.

Șefa statului a adăugat că „războiul Rusiei amenință întreaga Europă” și a declarat că Republica Moldova condamnă războiul și rămâne de partea Ucrainei.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat, la rândul său, că locuitorii satelor Cunicea, Volovița, Cernița, Vadul-Rașcov, Gura Căinarului și ai altor localități din nordul țării au fost treziți de zgomotul dronelor care au survolat ilegal spațiul aerian.

Potrivit informațiilor preliminare, două aparate de zbor ar fi putut exploda — unul în zona orașului Camenca, celălalt în apropierea satului Cernița din raionul Florești, a menționat Grosu.

„Aceasta reprezintă o amenințare directă la adresa securității noastre și constituie o încălcare flagrantă a suveranității noastre”, a declarat președintele Parlamentului.

Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să-și păstreze calmul și vigilența, să respecte recomandările autorităților și să informeze instituțiile statului despre orice obiecte suspecte.

„Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct și pe noi. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să-și consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian”, a declarat el.

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