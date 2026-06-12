Sandu și Costa au salutat deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea la UE.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Maia Sandu a subliniat din nou că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate capitolele de negociere și continuă reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, în cadrul procesului bazat pe principiul meritelor și al progresului realizat, transmite deschide.md.

De asemenea, părțile au discutat despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE–Moldova, care va avea loc pe 22 iunie.

Oficialii au examinat prioritățile agendei summitului UE–Moldova, un format regulat de cooperare, convenit de ambele părți și care reflectă angajamentul ferm față de integrarea europeană a Republicii Moldova.