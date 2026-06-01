unimedia.info logounimedia
1 Iunie 2026, 16:00
Sandu: Să nu-l supărăm pe Dumnezeu când vine vorba de dictatură. Aici lucrurile stau cu totul altfel

Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile potrivit cărora în Republica Moldova ar exista o lipsă de democrație sau restricții asupra libertății de exprimare.

„Eu aș vrea să avem cu toții o atitudine mult mai serioasă când vine vorba despre ce înseamnă democrația și putem să discutăm foarte clar despre fiecare element al acesteia - ce înseamnă libertatea de exprimare și cum se respectă la noi. Avem și clasamente internaționale care demonstrează acest lucru. 

Ce înseamnă libertatea de asociere, ce înseamnă să creezi un partid politic în Republica Moldova și să-l înregistrezi, pentru că eu pot să vă arăt multe țări unde partidele politice nu ajung să fie înregistrate sau, dacă ajung să fie înregistrate, cu mari greutăți, nu ajung să poată participa la alegeri.

Câte partide avem noi astăzi în Parlament? Eu zic să nu-l supărăm pe Dumnezeu când vine vorba despre discuțiile despre dictatură și democrație, pentru că aici lucrurile nu stau așa cum spune opoziția.

Cei care acum protestează atunci stăteau în tufari, scuzați-mă de expresie, pentru că nu aveau curajul să iasă și să lupte împotriva unui regim autoritar”, a declarat Maia Sandu, citată de unimedia.info.

Președinta a subliniat că în Moldova sunt respectate drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare și libertatea de asociere, iar afirmațiile privind existența unei dictaturi nu corespund realității.

