Sandu: Rusia nu a renunțat la ideea de a readuce Moldova în sfera sa de influență.

Președinta Maia Sandu a declarat că principala problemă pentru țară rămâne securitatea în contextul războiului din regiune și al încercărilor de destabilizare.

Potrivit acesteia, Rusia nu a renunțat la intenția de a readuce Republica Moldova sub influența sa și continuă să facă astfel de încercări. Șefa statului a avertizat că venirea la putere a forțelor orientate spre Moscova ar putea încetini integrarea europeană a țării, informează stiri.md.

În cadrul emisiunii Jurnal Politic, Maia Sandu a declarat că autoritățile sunt nevoite să soluționeze simultan mai multe probleme serioase, însă securitatea rămâne prioritatea principală.

„Cea mai mare problemă rămâne securitatea. Trăim într-o regiune afectată de război și de numeroase încercări de destabilizare. În același timp, trebuie să continuăm reformele, să dezvoltăm economia și să creștem nivelul de trai. Toate acestea trebuie făcute simultan”, a declarat președintele.

Șefa statului a menționat, de asemenea, că Moldova a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării la Uniunea Europeană.

„Anume noi am obținut cele mai mari progrese în procesul de integrare europeană. În ultimii trei ani, cu sprijinul multor oameni din instituțiile publice, Republica Moldova a făcut mai mult decât unele țări candidate au reușit să facă în zece ani. Nu exagerez. Acestea sunt concluziile partenerilor noștri de la Bruxelles”, a declarat președintele.

Totodată, Maia Sandu a avertizat că schimbarea cursului politic al țării poate avea efecte negative asupra procesului de eurointegrare.

„Există un astfel de risc. Dacă la putere vor veni forțe subordonate Moscovei, toată politica lor va fi îndreptată în direcția opusă față de cursul nostru european. În cel mai bun caz, procesul de aderare la Uniunea Europeană va fi încetinit sau tergiversat”, a spus șefa statului.

Președintele a subliniat că momentul actual este favorabil pentru promovarea negocierilor privind aderarea la UE și că această oportunitate nu trebuie ratată.

„Astăzi ușa este deschisă, dar se poate închide. Am văzut deja alte state care nu au folosit această oportunitate la timp și apoi au fost nevoite să aștepte zece, ba chiar cincisprezece ani, până când procesul de aderare a fost reluat. De aceea, nu trebuie să intrăm în capcana minciunilor și a manipulărilor pe care le răspândește opoziția”, a conchis Maia Sandu.