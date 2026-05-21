Sandu: Retragerea trupelor ruse din Moldova este în interesul Uniunii Europene.

Printre alți politicieni cunoscuți, președintele Moldovei, Maia Sandu, a fost distinsă cu Ordinul European de Merit în grad înalt. Ceremonia festivă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg pe 19 mai, transmite dw.com.

„Vă este înmânat Ordinul European de Merit. Împreună cu dumneavoastră au primit această distincție – Ordinul European de Merit în grad înalt – Angela Merkel, Lech Wałęsa, Vladimir Zelenski și alți politicieni europeni foarte importanți. Ați fost premiată pentru „conducerea consecventă a Moldovei pe calea integrării europene”. Sunteți în continuare convinsă că Moldova va reuși și va adera la Uniunea Europeană până în 2030?", a întrebat un jurnalist.

„Sunt foarte hotărâtă și sigură că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene și ne angajăm față de poporul nostru să pregătim Moldova (pentru aderarea la UE - n.r.) până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile UE și statele membre vor susține programul nostru de acțiuni", a adăugat Sandu.

De asemenea, ea a răspuns la întrebarea dacă nu se teme că acest proces va dura prea mult timp.

„Există întotdeauna riscul ca unele lucruri să fie amânate, dar noi nu pierdem timpul. Facem reforme, nu așteptăm decizii formale. Dar, bineînțeles, dorim ca astfel de decizii să fie adoptate", a spus șefa statului.

În discuție a fost abordată tema calității de membru parțial în UE.

„În prezent lucrăm pentru o calitate deplină de membru. Este un proces bazat pe realizările noastre. Facem reforme pentru a obține calitatea deplină de membru. Astăzi discutăm această chestiune cu instituțiile UE și statele membre. Și este un proces pe care îl urmăm în interiorul țării", a subliniat Sandu.

Președintele R. Moldova a răspuns și la întrebarea despre trupele rusești din Transnistria și cum poate Chișinăul să devină membru al UE fără a rezolva această problemă,

„Desigur, am dori să o rezolvăm și luăm măsuri în domeniul economic și financiar. Vedem că tot mai mulți oameni vin să muncească pe malul drept al Nistrului. Locuitorii din Transnistria au înțeles că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în plină iarnă, când Moscova a oprit livrările de gaz. Problema securității încă există, deoarece Rusia plasează ilegal trupe pe teritoriul nostru.

Dar sperăm că vom avea o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă – pe cale pașnică, bineînțeles. Este angajamentul nostru: să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Așadar, lucrăm la această problemă și la alte angajamente în cadrul reformelor pe care ne-am asumat să le realizăm pe drumul integrării în UE", a declarat Sandu.