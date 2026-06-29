Sandu: Recean a fost numit la MoldATSA după scandal pentru a clarifica situația.

Președintele Maia Sandu a declarat că fostul premier Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA după scandalul de la întreprinderea de stat, „pentru a clarifica situația”.

Întrebată cum se face că ex-premierul Dorin Recean a fost numit la MoldATSA, în calitate de membru al Consiliului de Administrare, Maia Sandu a menționat: „Domnul Recean a fost numit acum, după ce s-a întâmplat acest scandal la MoldATSA și a fost numit acolo fără salarizare”, transmite unimedia.info.

„Nu știu de ce a decis APP, dar a decis că trebuie să-l numească pe el în această situație, ca să se clarifice ce s-a întâmplat acolo. Dar domnul Recean e numit după scandal”, a adăugat ea.