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unimedia.info logounimedia
29 Iunie 2026, 07:36
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Sandu: Recean a fost numit la MoldATSA după scandal pentru a clarifica situația

Președintele Maia Sandu a declarat că fostul premier Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA după scandalul de la întreprinderea de stat, „pentru a clarifica situația”.

Sandu: Recean a fost numit la MoldATSA după scandal pentru a clarifica situația.
Sandu: Recean a fost numit la MoldATSA după scandal pentru a clarifica situația.

Întrebată cum se face că ex-premierul Dorin Recean a fost numit la MoldATSA, în calitate de membru al Consiliului de Administrare, Maia Sandu a menționat: „Domnul Recean a fost numit acum, după ce s-a întâmplat acest scandal la MoldATSA și a fost numit acolo fără salarizare”, transmite unimedia.info.

„Nu știu de ce a decis APP, dar a decis că trebuie să-l numească pe el în această situație, ca să se clarifice ce s-a întâmplat acolo. Dar domnul Recean e numit după scandal”, a adăugat ea.

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