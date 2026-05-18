logos.press.md
18 Mai 2026, 12:32
9 277
Sandu pleacă într-un turneu european în Strasbourg, Olanda și Cehia

Președintele Maia Sandu efectuează săptămâna aceasta vizite la Parlamentul European, în Olanda și la Praga. În timpul vizitei la Strasbourg, șefa statului va fi decorată cu Ordinul European de Merit.

Potrivit serviciului de presă al Președinției, cu prilejul vizitelor, șefa statului „va promova interesele cetățenilor, parteneriate pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, scrie logos-pres.md.

În cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 19 mai, președintele va purta discuții cu președinta Parlamentului European Roberta Metsola și cu reprezentanții grupurilor politice: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Renew Europe, Verzii / Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE).

În cadrul vizitei, Sandu va fi decorată cu Ordinul European de Merit — o distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia celebrării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Premiul este acordat persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.

De asemenea, pe 20 mai, președintele va efectua o vizită de lucru în Țările de Jos, unde se va întâlni cu premierul Rob Jetten și ministrul Afacerilor Externe Tom Berendsen. După întâlnirea cu premierul, ambele oficialități vor susține declarații comune pentru presă.

Pe 21 mai, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, Maia Sandu va participa la forumul Globsec de la Praga — una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate securității și politicii externe. În marja evenimentului, președintele va avea o întrevedere bilaterală cu președintele Pavel și va susține un discurs despre experiența Republicii Moldova în apărarea democrației și rezistența la interferențele externe.

„Vizitele din această săptămână sunt dedicate promovării intereselor cetățenilor pentru crearea unei țări sigure și prospere prin parteneriate și viitoarea aderare la Uniunea Europeană”, se menționează în comunicatul serviciului de presă.

logos.press.md
