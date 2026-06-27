Sandu: Peste 70 de întreprinderi din țară vor fi verificate după scandalul cu MoldATSA.

Maia Sandu s-a distanțat de scandalul legat de întreprinderea de stat MoldATSA. Șefa statului spune că nu poartă nicio responsabilitate pentru faptul că o rudă de-a sa a primit în această companie „bani pe care nu i-a meritat”.

În același timp, Sandu a anunțat că după acest incident vor avea loc verificări ample la toate cele peste 70 de întreprinderi de stat din țară, transmite logos-pres.md.

Președinta a catalogat drept „amorală” remunerarea unei rude de-a sa din bani publici, recunoscând eșecul autorităților în monitorizarea acestei companii de stat.

„Ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA este eșecul nostru, pentru că nu am verificat totul corespunzător. În același timp, faptul că ruda mea a primit bani pe care nu i-a meritat nu este vina mea: la fel cum rudele mele nu răspund pentru acțiunile mele, nici eu nu răspund pentru ale lor. Am calificat drept comportament imoral însușirea banilor pe care nu i-ai meritat, mai ales când știm cât de mult luptăm pentru meritocrație și respect față de banii publici”, a declarat președintele în emisiunea ProTV Chișinău.

Precedent

Șeful statului a subliniat că după „această lecție”, la solicitarea Guvernului, vor începe revizii la toate întreprinderile de stat.

„Avem 74 de întreprinderi și, firesc, a venit solicitarea Guvernului să le verificăm pe toate. Pentru că, atunci când am descoperit această situație, a devenit clar că aici erau implicate sume mai mari. Bănuiesc că nu toate întreprinderile dispun de resurse libere pentru astfel de lucruri și nu putem afirma că toți directorii abuzează de atribuții. Nu vreau să cred că toți conducătorii angajați au procedat la fel ca directorul MoldATSA, dar este un caz foarte grav și necesită un control strict la toate celelalte întreprinderi”, a remarcat președintele.

În plus, Maia Sandu și-a exprimat nemulțumirea față de numărul consiliilor administrative din întreprinderile de stat, adăugând că „este evident că sistemul nu funcționează”.

Interdicția cumulului de funcții

„Nu este clar de ce în acest consiliu trebuiau să fie 10 persoane, dacă vedem că niciuna dintre ele nu a observat ce se întâmplă în întreprindere. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în alte întreprinderi de stat, pentru că aceasta poate să nu fie singura instituție de acest fel. Și întrebarea mea către Agenția Proprietății Publice (APP) este: De ce avem atât de mulți membri ai consiliilor administrative și unde au fost toți? Cred că este necesar să se introducă o interdicție ca o persoană să nu poată face parte din mai multe consilii administrative simultan.”

Cine și ce stă în spatele scandalului MoldATSA

Reamintim că directorul general al Întreprinderii de Stat pentru utilizarea spațiului aerian și servicii de trafic aerian MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost eliberat din funcție pe 22 iunie. Interimar a fost numit Andrei Ceban, care anterior a ocupat funcția de adjunct al directorului Autorității Aviației Civile.

Ancheta internă pe acest caz continuă. Vangheli a fost suspendat după o investigație jurnalistică în care au fost puse sub semnul întrebării informațiile despre studiile sale la o școală de aviație din Canada și activitatea sa profesională ca pilot la compania aeriană Air Canada. Compania aeriană însăși a declarat că nu deține date despre angajarea sa.

De asemenea, au stârnit rezonanță întrebările legate de acordarea unor salarii, sporuri și prime exagerate la MoldATSA. În special, conform materialelor investigației, este vorba despre o angajată a departamentului de relații publice – verișoara Maiei Sandu, a cărei remunerație lunară era de aproximativ 120.000 de lei.