Sandu: Oamenii vor să fie cetățeni ai UE, nu ruși.

Potrivit acesteia, oamenii astăzi vor să fie cetățeni ai UE, nu ruși. Despre aceasta ea a declarat într-un interviu pentru DW, transmite rupor.md.

Președinta a menționat că cei care doreau să obțină pașaport rusesc probabil au făcut-o deja mai devreme.

„Nu văd de ce oamenii astăzi ar dori să obțină cetățenia rusă. Dimpotrivă, mulți dintre cei care nu aveau pașapoarte moldovenești au obținut pașapoarte moldovenești. Astăzi oamenii vor să fie cetățeni ai UE, nu cetățeni ruși”, a declarat Sandu.

De asemenea, ea a admis că decretul lui Putin ar putea face parte din încercările Moscovei de a intimida Moldova. Potrivit Maiei Sandu, Rusia încearcă de mult să amenințe Chișinăul, însă aceste acțiuni nu vor schimba politica internă și externă a țării.

„Nu vom permite Rusiei să influențeze politica noastră internă și externă prin aceste amenințări. Credem în libertate și suveranitate, de aceea vom lua decizii care sunt potrivite cetățenilor Moldovei, nu Rusiei”, a spus președinta.

Sandu a subliniat că Moldova continuă să susțină o soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Totodată, președinta a declarat că Kremlinul „nu prețuiește viața umană” și a încercat deja să atragă cetățeni ai altor țări în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, locuitorii regiunii transnistrene nu vor să lupte pentru Rusia.

„Când a început războiul, mulți tineri din regiunea transnistreană s-au mutat pe malul drept al Nistrului, controlat de autoritățile constituționale. Se temeau că Rusia îi va trimite la război. Ei nu vor să ajungă în acest război nebun și crud. Ei vor să trăiască în pace”, a declarat Sandu.