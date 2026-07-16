Sandu: Nu cred că Găgăuzia va deveni „a doua Transnistrie”.

Președintele Moldovei, Maia Sandu, nu consideră că regiunea autonomă Găgăuzia riscă să se transforme într-o „a doua Transnistrie”.

Despre acest lucru a declarat ea în timpul discuțiilor cu jurnaliștii la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, scrie corespondentul eurointegration.com.ua.

Sandu a recunoscut că în regiune există „anumite probleme” și a menționat că „Rusia a încercat să folosească regiunea autonomă împotriva Moldovei”.

Totuși, ea a respins temerile că regiunea ar putea deveni o nouă Transnistrie.

„În prezent nu există riscuri ca aceasta să se transforme în «a doua Transnistrie»”, a asigurat Sandu.

De asemenea, ea consideră că, în ciuda dificultăților legate de alegerile locale, care „au fost blocate de anumiți politicieni locali sub influența Rusiei”, în cele din urmă acolo vor avea loc „alegeri libere și corecte, astfel încât locuitorii Găgăuziei să-și poată alege conducătorii conform celor mai bune standarde internaționale”.

După cum se știe, pe 9 iulie Curtea Constituțională a Moldovei a decis că Adunarea Populară a regiunii autonome Găgăuzia, conform Constituției, nu poate avea atribuții privind formarea organului local ales și aprobarea conducătorilor subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției Găgăuziei.

Criza legată de alegerile din Găgăuzia durează de mai bine de un an. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat încă în noiembrie 2025, însă organizarea unor noi alegeri nu a fost posibilă din cauza diferențelor dintre legislația electorală locală și cea națională.

În iunie, reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor din Moldova s-au adresat Comisiei de la Veneția din cauza disputelor continue privind organizarea alegerilor în Găgăuzia.