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3 Iulie 2026, 11:44
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Sandu: Munteanu a înaintat o singură pretenție. Aceasta ține de relația lui cu Perciun

Potrivit șefului statului, premierul Alexandru Munteanu, care și-a dat demisia, nu a pus niciodată condiții legate de vreo remaniere sau de lupta împotriva corupției.

Sandu: Munteanu a înaintat o singură pretenție. Aceasta ține de relația lui cu Perciun.
Sandu: Munteanu a înaintat o singură pretenție. Aceasta ține de relația lui cu Perciun.

„El a înaintat o singură pretenție, în discuțiile pe care le-am avut – țin de relația lui inter-personală cu ministrul Educației și Cercetării”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată de jurnaliști dacă este vorba despre un conflict, Sandu a îndemnat să nu se facă generalizări.

„Nu am dreptul să comentez acest lucru”, a adăugat Maia Sandu.

Jurnaliștii au întrebat-o pe Sandu dacă este adevărat că Dan Perciun este cel mai probabil candidat la funcția de prim-ministru. Președinta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această informație.

Reamintim că Alexandru Munteanu a anunțat încheierea mandatului său de prim-ministru după ce a înțeles că nu mai poate să-l exercite în conformitate cu principiile și convingerile sale.

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