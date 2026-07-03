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3 Iulie 2026, 11:14
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Sandu: Munteanu a avut mână liberă să conducă Guvernul. El a ales să plece

Președintele Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că a luat act de demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu.

Sandu: Munteanu a avut mână liberă să conducă Guvernul. El a ales să plece.
Sandu: Munteanu a avut mână liberă să conducă Guvernul. El a ales să plece.

Șefa statului a calificat drept falsă informația potrivit căreia Alexandru Munteanu ar fi vrut să combată abuzurile, dar nu i s-ar fi permis.

„A avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece.

Mă așteptam la o implicare mai mare în luarea deciziilor dificile, la o prezență mai activă, pentru a asculta oamenii și a le explica ce reforme trebuie făcute și de ce”, a declarat Maia Sandu.

Săptămâna viitoare, președinta va avea consultări cu fracțiunile parlamentare privind candidatura unui nou prim-ministru. Până la numirea noului șef al Guvernului, atribuțiile de prim-ministru vor fi exercitate de Alexandru Munteanu.

Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, și-a explicat acesta decizia.

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