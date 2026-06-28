Sandu: Moldova intenționează să obțină semnarea acordului de aderare la UE în 2028.

Moldova intenționează să obțină semnarea acordului de aderare la UE în 2028. Despre aceasta a declarat președinta Moldovei, Maia Sandu, răspunzând la o întrebare privind perspectivele aderării la UE.

„Obiectivul nostru rămâne același: să semnăm acordul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, pentru ca apoi, până în 2030, să obținem ratificarea documentului de către toate țările UE. Republica Moldova a primit aprecieri pozitive din partea Comisiei Europene și a Consiliului UE. Succesul procesului depinde de implementarea reformelor asumate, totul trebuie să se bazeze pe merite în procesul de implementare a reformelor”, a declarat Sandu în emisia postului ProTV Chișinău.

Răspunzând la întrebarea referitoare la faptul că Moldova rămâne într-un pachet cu Ucraina, iar integrarea în UE va depinde și de procesul de integrare al țării vecine, șefa statului a subliniat că „aceste două state vor fi evaluate de Uniunea Europeană individual, în funcție de reformele realizate și angajamentele asumate”.

„Cursul european al Moldovei nu trebuie să depindă de eventualele dificultăți cu care se confruntă alte state candidate în relațiile lor bilaterale cu membrii UE. Am primit numeroase asigurări că procesul se bazează pe merite și, prin urmare, atâta timp cât nu suntem întârziați din cauza unor condiții suplimentare, trebuie să mergem mai departe. Nu se poate evalua o țară în funcție de reformele realizate într-o altă țară. Nu putem rezolva problemele, dacă Ucraina are probleme bilaterale cu o anumită țară. La fel, Ucraina nu poate veni și să îndeplinească condițiile în locul nostru. Mergem împreună pe calea integrării europene, dar deciziile privind avansarea negocierilor vor fi luate separat, pe baza rezultatelor obținute de fiecare țară în procesul de reforme și apropiere de standardele UE”, a concluzionat Maia Sandu.