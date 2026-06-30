Sandu: Mă gândesc la ce voi face după încheierea mandatului.

Președinta Maia Sandu a răspuns la întrebarea dacă ia în considerare posibilitatea de a ocupa funcția de prim-ministru după încheierea mandatului prezidențial.

„Mă gândesc la ce voi face după încheierea mandatului. Este prea devreme să vorbim despre asta. Mai am peste doi ani în această funcție și sunt lucruri pe care vreau și trebuie să le fac, pentru că le-am promis cetățenilor. Inclusiv este necesar să punem ordine în întreprinderile de stat, iar aceasta trebuie să devină o prioritate a Guvernului în următoarele șase luni, pentru că ceea ce s-a întâmplat este absolut inacceptabil și discreditează eforturile noastre pe multe direcții. Și este foarte trist.

Am spus deja că voi continua să contribui la faptul ca Moldova să devină un stat membru al Uniunii Europene. Și abia atunci voi gândi unde și cum voi putea contribui la acest lucru”, a declarat șefa statului într-un interviu, transmite unimedia.info.

La 3 noiembrie 2024, Maia Sandu a câștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale și a fost realesă pentru un al doilea mandat în funcția de președinte al Republicii Moldova.

Constituția interzice Maiei Sandu să candideze pentru un al treilea mandat, deoarece ea deține deja funcția de președinte pentru două mandate consecutive.