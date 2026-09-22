Sandu explică refuzul gazului rusesc: Banii sunt folosiți pentru uciderea oamenilor în Ucraina.

Președinta Maia Sandu a explicat de ce Moldova nu cumpără gaze rusești. Potrivit ei, Moscova a încălcat contractul și a sistat livrările, iar veniturile din vânzarea resurselor energetice le folosește pentru războiul din Ucraina.

„Știu că unii încă se întreabă de ce nu cumpărăm gaze naturale din Rusia. Vreau să reamintesc că, în 2022, Rusia a redus mai întâi, iar apoi a sistat livrările de gaze către țara noastră, încălcând prevederile contractului. După expirarea acordului privind tranzitul prin Ucraina, Rusia nu mai livrează gaze nici măcar în regiunea transnistreană, unde susține regimul separatist”, a declarat Maia Sandu, citată de rupor.md.

Președinta a amintit, de asemenea, despre deficitul de combustibil din Rusia.

„Să nu uităm că banii pe care Rusia îi obține din vânzarea resurselor energetice sunt folosiți pentru uciderea oamenilor nevinovați din Ucraina și pentru trimiterea dronelor, inclusiv în spațiul nostru aerian, punând în pericol securitatea oamenilor”, a adăugat ea.

Gazprom a început să reducă livrările către Moldova în octombrie 2021. Din decembrie 2022, malul drept a încetat să mai cumpere gaz rusesc și a trecut la furnizări de pe piața europeană. De la 1 ianuarie 2025, Gazprom a sistat livrările și pentru regiunea transnistreană, în pofida contractului cu Moldovagaz, valabil până în 2026.