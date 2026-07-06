Sandu, după refuzul unor partide de a participa la consultările: Este dreptul lor constituțional.

Președintele Maia Sandu a reacționat la declarațiile Partidului Socialiștilor și Partidului MAN, care au anunțat că nu vor participa la consultările privind numirea noului prim-ministru.

Șefa statului a declarat că participarea la discuții este un drept al fiecărui partid, iar decizia privind desemnarea unui candidat va fi luată după consultări cu fracțiunile parlamentare, scrie realitatea.md.

„Aceasta este o decizie a partidelor, dreptul lor constituțional. Consider că ar fi bine să profite de acest drept, dar decizia rămâne la latitudinea lor, iar cu cei care vor veni la discuții vom discuta, iar apoi va fi luată o decizie”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a evitat să răspundă la întrebarea despre o posibilă desemnare a omului de afaceri Viorel Tofilat în funcția de prim-ministru.

„Nu discutăm niciun candidat. Mai întâi trebuie să aibă loc consultări cu fracțiunile parlamentare, iar abia după aceasta vom putea vorbi despre candidați”, a spus șefa statului.

Reamintim că PSRM a refuzat să participe la consultările convocate de președinte, numindu-le un exercițiu formal, lipsit de sens real. Socialiștii susțin că responsabilitatea pentru numirea noului premier revine exclusiv majorității parlamentare și cer organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Liderul MAN, Ion Ceban, a anunțat, de asemenea, că partidul său boicotează consultările, motivând lipsa de folos a participării la discuții.

Consultările politice au fost convocate după demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu, anunțată pe 3 iulie. După încheierea acestora, președintele trebuie să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru.