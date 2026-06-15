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rupor.md logorupor
15 Iunie 2026, 10:49
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Sandu, după atacul asupra Lavrei Pecerska: Regimul ucigaș de la Kremlin nu are nimic sfânt

Președintele Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Kievului, în urma căruia a izbucnit un incendiu la Lavra Pecerska din Kiev.

Sandu, după atacul asupra Lavrei Pecerska: Regimul ucigaș de la Kremlin nu are nimic sfânt.
Sandu, după atacul asupra Lavrei Pecerska: Regimul ucigaș de la Kremlin nu are nimic sfânt.

„Regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt. Cei care se pretind apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO – Lavra Pecerska din Kiev”, a declarat Sandu, citată de rupor.md.

Sandu a afirmat că Moldova condamnă loviturile asupra civililor și a obiectivelor religioase și rămâne alături de Ucraina.

„În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor”, a mai scris președinta.

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