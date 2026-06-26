theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
26 Iunie 2026, 08:02
39
Copiază linkul
Link copiat

Sandu, despre veniturile verișoarei la MoldATSA: E imoral să primești bani pe care nu-i meriți

Președintele Maia Sandu a criticat-o pe verișoara sa, Anastasia Taburceanu, pentru banii pe care aceasta i-a primit în perioada în care a activat în calitate de purtător de cuvânt al MoldATSA.

Sandu, despre veniturile verișoarei la MoldATSA: E imoral să primești bani pe care nu-i meriți.
Sandu, despre veniturile verișoarei la MoldATSA: E imoral să primești bani pe care nu-i meriți.

Potrivit ei, este amoral că a primit bani nemeritați și a cerut să-i întoarcă, informează deschide.md.

Șeful statului a precizat că nu a recomandat-o pe Taburceanu la MoldATSA, subliniind că nici măcar nu a fost informată cu privire la angajarea verișoarei sa. Mai mult, ea a aflat despre caz din investigațiile de presă din aceste zile că a fost angajată fără concurs și ce salariu a primit.

„Este clar că nu a putut să livreze, în calitate de comunicator, rezultate care să justifice o sumă de 120.000 de lei. Nu-mi imaginez ce poate livra un comunicator pentru o asemenea sumă. Arată a bani nemeritați. Nu știu ce a produs. După mine, este amoral să iei bani nemeritați, iar acești bani trebuie întorși” a subliniat șeful statului.

Amintim că purtătoarea de cuvânt al întreprinderii MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază pe durata activității sale în cadrul instituției. Decizia a venit la câteva ore după publicarea unei investigații RISE Moldova, care arată că Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA. Jurnaliștii susțin că, în 2025, aceasta a încasat lunar peste 75.000 de lei, iar în 2026 veniturile sale au depășit 120.000 de lei pe lună.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici