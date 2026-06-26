Sandu, despre veniturile verișoarei la MoldATSA: E imoral să primești bani pe care nu-i meriți.

Președintele Maia Sandu a criticat-o pe verișoara sa, Anastasia Taburceanu, pentru banii pe care aceasta i-a primit în perioada în care a activat în calitate de purtător de cuvânt al MoldATSA.

Potrivit ei, este amoral că a primit bani nemeritați și a cerut să-i întoarcă, informează deschide.md.

Șeful statului a precizat că nu a recomandat-o pe Taburceanu la MoldATSA, subliniind că nici măcar nu a fost informată cu privire la angajarea verișoarei sa. Mai mult, ea a aflat despre caz din investigațiile de presă din aceste zile că a fost angajată fără concurs și ce salariu a primit.

„Este clar că nu a putut să livreze, în calitate de comunicator, rezultate care să justifice o sumă de 120.000 de lei. Nu-mi imaginez ce poate livra un comunicator pentru o asemenea sumă. Arată a bani nemeritați. Nu știu ce a produs. După mine, este amoral să iei bani nemeritați, iar acești bani trebuie întorși” a subliniat șeful statului.

Amintim că purtătoarea de cuvânt al întreprinderii MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază pe durata activității sale în cadrul instituției. Decizia a venit la câteva ore după publicarea unei investigații RISE Moldova, care arată că Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA. Jurnaliștii susțin că, în 2025, aceasta a încasat lunar peste 75.000 de lei, iar în 2026 veniturile sale au depășit 120.000 de lei pe lună.