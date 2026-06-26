Sandu, despre scandalul demiterii șefului MoldATSA: A fost un eșec pe linie.

Maia Sandu a venit cu prima reacție la demiterea cu scandal a șefului MoldATSA, Dumitru Vangheli. Șefa statului a recunosscut că SIS a informat-o despre anumite suspiciuni, dar după verificări, acestea nu s-ar fi adeverit.

„E adevărat că au existat anumite suspiciuni și la moment s-a discutat în echipă să se verifice, dar lucrurile care au arătat că nu e adevărat. E clar că e un eșec pe linie”, a declarat Maia Sandu la emisiunea În profunzime de la ProTV., transmite unimedia.info.

-„Am aflat din investigație că nu corespunde realitatea cu ce era în CV. Omul și-a asumat pe propria răspundere, dar trebuia să se facă o verificare. Dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale, care reprezintă un abuz clar, instituțiile au eșuat, există un consiliu de administrare și nu e clar de ce nu au depistat toți acei oameni mulți care fac parte din el”, a declarat Maia Sandu.

- „Nu e adevărat că SIS v-a informat?”

- „E adevărat că au existat anumite suspiciuni și la moment s-a discutat în echipă să se verifice acele suspiciuni, s-a verificat și la moment, lucrurile care au venit au fost că nu e adevărat. Noi primim informații în raport cu absolut toată lumea și în majoritatea cazurilor se dovedește că sunt probleme de ordin interpesonal. E clar că nici verificările nu s-au făcut cum trebuie. Pentru această întreprindere nu vin prea mulți pretendenți, vine din diasporă, dacă ar fi știut Radu, evident că nu l-ar fi promovat. Radu nu a girat, a zis: „Iată, un om care are un CV bun”. A avut cea mai bună intenție și nu îl pot suspecta de rele intenții”.

- „A fost sau nu concurs la șefia MoldATSA?”

- „APP spune că a fost un concurs, dar nu știu exact. E un caz unde s-a eșuat pe linie și trebuie să vedem cine și unde a eșuat.”

Reamintim că administratorul SA MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost demis pe 22 iunie. Ordinul a fost emis de Agenția Proprietății Publice, care este fondatorul întreprinderii. Decizia a fost luată după un scandal în presă legat de falsificări în CV-ul lui Vangheli și deciziile sale manageriale controversate. Potrivit investigației jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, Vangheli primea un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună și a indicat informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul organizat de APP în 2025.

La scurt timp, purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va returna toate sumele primite sub formă de prime și sporuri la salariul de bază pe perioada activității în instituție. Decizia a urmat la câteva ore după publicarea investigației Rise Moldova, conform căreia Taburceanu a primit peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA. Jurnaliștii susțin că în 2025 a primit peste 75.000 de lei pe lună, iar în 2026 venitul ei a depășit 120.000 de lei pe lună.