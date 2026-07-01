Sandu, despre scandalul de la MoldATSA: În fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață.

Președintele Maia Sandu a declarat că este indignată de scandalul legat de MoldATSA. Șefa statului consideră că numirile de la întreprinderea de stat sunt incompatibile cu valorile europene.

Șefa statului a calificat drept „boroboață” angajarea la întreprindere a verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, care primea salariu de circa 6.000 de euro. Șefa statului a mai spus în cadrul unei conferințe de presă că tratamentele preferențiale sunt inacceptabile, informează realitatea.md.

„Ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA dar și alte abateri de la bunul simț sunt incompatibile cu valorile mele și cu obiectivul de a construi instituții europene.

Înțeleg supărarea oamenilor. Și eu sunt supărată. Tratamentul preferențiale, risipele nemeritate sunt inacceptabile.

Faptul că o persoană din anturajul meu a a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vrea să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut despre aceste abuzuri. Dar nu este o scuză. Reprezintă o greșeală sistemică, care necesită intervenți imediate”, a spus Maia Sandu.

Potrivit unei investigații RISE Moldova, Anastasia Taburceanu, care este și verișoara Maiei Sandu, a încasat peste un milion de lei de la MoldATSA în mai puțin de un an sau circa 120.000 de lei pe lună în 2026.

Taburceanu a explicat că a fost contactată de MoldATSA, deoarece întreprinderea căuta un specialist în comunicare. Ea afirma că ar fi încercat să găsească o persoană pe care să o recomande, însă nu a identificat pe cineva care să fie atunci în căutare de job și a acceptat funcția, după mai multe discuții.