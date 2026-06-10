Sandu, despre retragerea trupelor ruse din Transnistria: Eu cred că europenii vor aborda această problemă.

Șefa statului a mai spus că Rusia nu ar fi interesată, în prezent, de discuții reale de pace și că ar trebui supusă unei presiuni economice mai mari, în paralel cu majorarea sprijinului acordat Ucrainei, informează agora.md.

Maia Sandu a declarat că a discutat cu partenerii europeni despre necesitatea ca, în eventualele negocieri privind retragerea trupelor ruse din Ucraina, să fie abordată și problema prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

„Atunci când discutăm despre retragerea trupelor ruse din Ucraina, să se discute și despre retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre. Am discutat cu europenii despre acest lucru”, a afirmat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, un asemenea moment ar putea apărea doar dacă Rusia va fi determinată să accepte discuții serioase de pace. În opinia sa, acest lucru presupune mai multă presiune economică asupra Moscovei și un sprijin mai consistent pentru Ucraina.

„Doar atunci o să putem conta pe faptul că Rusia o să vrea să vină la discuții despre pace”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată dacă partenerii europeni ar putea pune pe agenda negocierilor și problema retragerii trupelor ruse din Republica Moldova, Sandu s-a arătat convinsă că acest subiect va fi abordat.

„Eu cred că europenii o să pună această problemă. E și în interesul europenilor, e în interesul Ucrainei și, mai ales, este în interesul nostru. Deci nu văd niciun motiv de ce europenii nu ar pune această problemă în discuție”, a spus șefa statului.

Șefa statului a precizat că, până în prezent, nu ar fi existat un context favorabil pentru asemenea discuții, deoarece Rusia nu ar fi tratat cu seriozitate subiectul unui acord de pace în Ucraina.

Referindu-se la posibilitatea reintegrării celor două maluri ale Nistrului înainte de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, șefa statului a spus că acest scenariu este posibil, dar depinde în mare măsură de retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană.

Totodată, Maia Sandu a îndemnat la prudență în ceea ce privește perspectivele democratizării regiunii transnistrene.

„E încă mult de lucru aici. Zic să nu fim prea optimiști, pentru că să ne amintim că oamenii de acolo trăiesc sub un regim autoritar de foarte mulți ani. Procesele democratice practic nu au ajuns în regiunea aceea, pentru că din Uniunea Sovietică, care a fost un regim totalitar, s-a ajuns într-un alt regim. Și e vorba încă de mult timp pentru ca să putem să democratizăm această regiune”, a declarat președintele.

Președinta a admis că în regiune au loc anumite schimbări, dar a precizat că acestea nu trebuie supraestimate.

„Da, admit că sunt anumite schimbări, dar nu aș exagera și nu aș fi prea optimistă în raport cu aceste schimbări”, a conchis Maia Sandu.