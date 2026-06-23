Sandu, despre renunțarea la „integrarea accelerată” a Moldovei la UE: Suntem pregătiți să mergem mai departe.

Maia Sandu, în timpul unei conferințe de presă după al doilea summit Moldova-UE, a răspuns la întrebarea dacă a fost dezamăgită de decizia Ungariei și a altor state europene de a renunța la ideea integrării accelerate a Moldovei.

Un jurnalist a adresat următoarea întrebare:

— Doamna Sandu, credeți în continuare că grupurile de capitole rămase vor fi deschise în iulie? Pentru că în concluziile finale ale Summitului liderilor UE, premierul maghiar a insistat să se elimine sintagma „as soon as possible”, când a fost vorba despre Ucraina și apoi liderii au eliminat aceeași sintagmă și în legătură cu Moldova. Cum interpretați această modificare, pentru că e clar că înseamnă ceva, în limbaj diplomatic? Ați fost într-un fel dezamăgită de aceste modificări? Iar pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vă rog să comentați și dumneavoastră pe aceeași întrebare, pentru că ați participat la reuniunea respectivă. Domnule președinte Costa, ați fost de acord cu liderii să reprezentați UE în negocierile de pace și dacă da, veți insista ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul Moldovei?, citează unimedia.info.

În răspuns, Maia Sandu a declarat:

— Tehnic suntem gata să deschidem negocierile pe toate grupurile de capitole - un lucru confirmat și de Comisie, și de Consiliu. Suntem gata și credem că procesul ar trebui să aibă loc de îndată, fără întârziere. E un proces bazat pe merite și atât timp cât suntem gata, sunt convinsă că așa se și va întâmpla.

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a menționat:

— După cum a spus pe bună dreptate doamna Sandu, e un proces bazat pe merite. Moldova trebuie să obțină rezultate, dar mai este un element, Comisia trebuie să formuleze recomandarea către Consiliu în primul rând și în calitate de președintă a Comisiei pot să vă spun că, Comisia a recomandat deja Consiliului să deschidă toate grupurile de capitole de negocieri.

Președintele Consiliului European Antonio Costa a subliniat:

— Și eu aș vrea să vă spun foarte clar, că pentru Consiliul European, extinderea este investiția geopolitică cea mai importantă la nivel european și cea mai importantă pentru propria noastră securitate. Trebuie să ne mișcăm, să facem progrese cu extinderea cât mai curând. Sigur, e un proces bazat pe merite, ceea ce înseamnă că mergem înainte în funcție de meritele fiecărui stat candidat. Acum am deschis primul cluster în negocierile cu Moldova și atunci când Comisia ne va semnala că e momentul să mergem la pasul următor ș vom lua decizia, o vom lua cât mai curând cu putință.

Costa a comentat și întrebarea privind posibilele negocieri cu Rusia:

— Am explicat deja că eu deschid un canal diplomatic, pentru că dacă dorim să discutăm cu Rusia, trebuie să ascultăm ce are Rusia de spus. Nu putem vorbi despre negocieri, pentru că deocamdată, Rusia nu a dat niciun semn că ar fi gata în vreun fel pentru aceste negocieri de pace. Dar obiectivul nostru e să avem o pace de durată și dreaptă pentru Ucraina. Tocmai de aceea, mărim presiunea economică asupra Rusiei.

La 22 iunie, la Bruxelles a avut loc al doilea summit Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căruia s-au discutat pașii următori ai integrării europene a țării. La eveniment au participat președintele Maia Sandu, președintele Consiliului European Antonio Costa, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, precum și reprezentantul special al președintelui pentru dezvoltare și reziliență Dorin Recean.

După summit, liderii au susținut declarații comune pentru presă.

Republica Moldova și Ucraina nu vor beneficia de o „integrare accelerată” în Uniunea Europeană, după ce Ungaria și alte state europene au respins inițiativa. Ambele țări rămân la pachet și cu o abordare egală, a anunțat președintele României, Nicușor Dan, la finalul reuniunii Consiliului European.