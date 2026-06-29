Sandu, despre proiectul de unire cu România, inițiat de Șoșoacă: Nu așa se face.

Președinta Maia Sandu a criticat inițiativa legislativă lansată în România privind unirea cu Republica Moldova, afirmând că proiectul promovat de partidul condus de Diana Șoșoacă urmărește, de fapt, „să discrediteze ideea unirii”.

„Nu așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine”, a declarat șefa statului la emisiunea „În profunzime” de la ProTV., informează unimedia.info.

„Nu cred că trebuie să discutăm despre acest document. Este un document propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca și cum eu m-aș duce mâine în Parlament cu o inițiativă legislativă în care aș scrie că vream ca Franța să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine”, a declarat președinta Maia Sandu.

„Nu cred că merită să discutăm deloc acest document. Este un document propus de un agent al Moscovei, iar scopul acestei inițiative este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. Este ca și cum mâine aș veni în Parlament cu o inițiativă legislativă în care aș scrie că vreau ca Franța să devină parte a Republicii Moldova. Și aș cere Guvernului să o realizeze. Așa nu se face unirea, și toți înțelegem foarte bine acest lucru”, a declarat Maia Sandu.

Inițiativa legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de deputații partidului S.O.S România, a fost aprobată automat de Camera Deputaților pe 23 iunie și transmisă Senatului, care va lua decizia finală în această privință. În ianuarie 2026, Maia Sandu a declarat într-un interviu că, dacă în Moldova ar avea loc un referendum privind unirea cu România, ea ar vota pentru. Ulterior, șefa statului și-a clarificat poziția după ce această declarație a stârnit un larg ecou public.

„Conform sondajelor, nu există o majoritate în favoarea unirii. Suntem o țară democratică și acționăm exclusiv în conformitate cu voința cetățenilor”, a afirmat Maia Sandu.