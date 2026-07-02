Sandu, despre problemele legate de numirile în structurile de stat: Escrocii profită de această situație

Președintele Maia Sandu a declarat că în instituțiile de stat există probleme serioase în selecția conducătorilor, din cauza cărora „escrocii” pot ajunge în funcții cheie.

Motivul a fost scandalul legat de fostul director MoldATSA, Dumitru Vangheli, care a fost demis după verificarea documentelor sale și suspiciunile de falsificare a datelor la numire, informează unimedia.info.

„Din păcate, suntem nevoiți să recunoaștem că uneori este foarte greu să găsim oameni pentru anumite funcții – oameni cu suficientă experiență managerială, competențe și onestitate. De aceea avem instituții unde de mulți ani conducătorii sunt interimari, pentru că nu reușim să găsim persoane care să corespundă cerințelor.

Și, după cum vedem, unii escroci au profitat de această dificultate în găsirea oamenilor, iar riscul este că astfel de cazuri pot fi mai multe. De aceea această vulnerabilitate trebuie remediată rapid”, a declarat Sandu.

Ea a adăugat că sistemul de numiri trebuie schimbat:

„În primul rând trebuie revizuită procedura de numire a persoanelor în funcții cheie. Trebuie să devină obligatorie obținerea avizului SIS și CNA. Trebuie verificată toată informația despre experiența anterioară și obținute recomandări de la angajatorii precedenți”, a spus ea.

De asemenea, Sandu a menționat necesitatea întăririi controlului asupra întreprinderilor de stat și a consiliilor lor administrative.

Reamintim că pe 18 iunie presa a publicat o investigație în care se spunea că Dumitru Vangheli, conducătorul întreprinderii de stat MoldATSA, cu un salariu de circa 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot într-una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe curse de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor primite de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După investigația ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, iar apoi demis.

La două zile după publicarea investigației, în spațiul public a apărut informația că Anastasia Taburceanu, fost specialist în comunicare al ex-premierului Natalia Gavrilița și verișoară a președintei Maia Sandu, a lucrat la întreprinderea de stat ca specialist în comunicare. Conform datelor publicate, ea a primit pentru această muncă peste jumătate de milion de lei, adică în medie peste 75.000 de lei pe lună, ceea ce a stârnit critici în societate. Pe 23 iunie, Anastasia Taburcanu a anunțat că demisionează și intenționează să returneze banii.

Apoi au urmat încă două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari a plecat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP), iar deputatul PAS Radu Marian din cea de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anastasia Taburceanu a fost exclusă din PAS.

La o conferință de presă, Maia Sandu a reiterat că nu știa despre angajarea verișoarei sale. Ea a făcut apel la tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.