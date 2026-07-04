Sandu, despre demisia lui Munteanu: Reformele puteau fi elaborate mai bine.

Președinta Maia Sandu a declarat că reformele, în special cele privind politica fiscală și salarizarea, puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, astfel încât să obțină sprijinul și încrederea cetățenilor.

Maia Sandu a anunțat că săptămâna aceasta a avut discuții cu prim-ministrul privind reformele care au stârnit o largă dezbatere publică, în special reforma fiscală și reforma salarizării, transmitre logos-pres.md.

„Săptămâna aceasta am avut mai multe discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au provocat multe controverse în societate, în special despre reforma fiscală, dar și despre reforma salarizării. Și da, consider că aceste reforme ar fi putut fi elaborate, coordonate și explicate mai bine, pentru a obține sprijinul cetățenilor și încrederea lor că ceea ce facem este în interesul țării.”

Sandu consideră că este necesară regândirea mai multor decizii.

„Este necesar să regândim o serie de decizii, inclusiv politica fiscală și legea salarizării. Guvernul trebuie să aibă o echipă unită și puternică, care să îndeplinească scopul țării noastre — aderarea la UE. Sunt necesari pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și curățarea instituțiilor”, a declarat șefa statului.

Președintele a îndemnat funcționarii publici să continue munca și să nu își piardă încrederea în viitorul țării.

„Îndemn oamenii care au muncit până acum cinstit și cu conștiinciozitate să nu își piardă entuziasmul și credința în viitorul țării. Suntem obligați să reușim să aducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara.”

Răspunzând la întrebarea despre relațiile cu Alexandru Munteanu și posibilele neînțelegeri, Maia Sandu a declarat că între acesta și guvern nu au existat contradicții fundamentale: „Nu cred că au fost contradicții. Cel puțin, aceste lucruri nu au fost exprimate sau rostite. Atât eu, cât și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și corectitudine. De asemenea, m-am ghidat după onestitate și principialitate în toată activitatea mea de-a lungul timpului, inclusiv în perioade foarte dificile, când nu am cedat.”

Reamintim că, anunțându-și demisia, Alexandru Munteanu a declarat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu mai poate să își îndeplinească atribuțiile în conformitate cu principiile și convingerile sale. „În momentul în care am înțeles că nu mai pot să îmi exercit mandatul conform principiilor și convingerilor pe care le susțin, am decis să plec”, a spus Munteanu în mesajul în care și-a anunțat demisia.