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agora.md logoagora
9 Iunie 2026, 17:12
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Sandu, despre criza politică din Găgăuzia: Nu m-aș mira ca Federația Rusă să se fi implicat

Președinta Maia Sandu a declarat că criza politică legată de alegerile din Găgăuzia nu a apărut din cauza unor probleme reale, ci din cauza unor încercări de a tensiona situația.

Sandu, despre criza politică din Găgăuzia: Nu m-aș mira ca Federația Rusă să fie implicată.
Sandu, despre criza politică din Găgăuzia: Nu m-aș mira ca Federația Rusă să fie implicată.

Șefa statului admite că impedimentele ar fi fost create de implicarea Federației Ruse.

„Am ajuns la niște concluzii care păreau suficient de bune atât pentru CEC, cât și pentru membrii Adunării Populare. Urma ca membrii Adunării Populare să adopte o decizie pentru ca procesele să poată continua în conformitate cu legislația, dar după ce s-au întors, ceva s-a întâmplat și se pare că toate aceste concluzii ale discuțiilor pe care le-am avut au fost anulate”, a declarat Maia Sandu în cadrul podcastului Raport, transmite agora.md.

Șefa statului admite că blocajul ar fi fost creat de implicarea Federației Ruse, însă spune că nu are informații complete în acest sens.

„Nu am informații complete, dar nu m-aș mira ca Federația Rusă să se fi implicat, deoarece nu dorește ca în Moldova să fie pace și intervine de fiecare dată, creând divergențe între autonomia găgăuză și autoritățile de la Chișinău. Din cauza acestui lucru suferă doar locuitorii autonomiei. Să vedem dacă reprezentanții Adunării Populare vor găsi o soluție în viitorul apropiat. Eu am participat la câteva discuții și chiar nu există probleme reale acolo. Sunt doar atitudini și încercări de a tensiona relațiile”, a declarat Maia Sandu.

„Sper că în Adunarea Populară se vor regăsi suficienți oameni care țin la autonomie, care își doresc ca alegerile să se desfășoare corect, care vor alegeri în care să decidă oamenii din autonomie și nu Ilan Șor și gașca lui”, a adăugat ea.

Vacanța funcției de bașcan al UTA Găgăuzia trebuie constatată de Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) într-o ședință deliberativă, iar alegerile pot fi organizate de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei doar dacă Adunarea Populară aprobă bugetul și stabilește data acestora. De cealaltă parte, la ultima ședință a APG a fost constatat lipsa cvorumului. Mai mult, speakerul interimar Nicolai Ormanji și-a dat demisia.

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