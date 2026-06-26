Sandu, despre candidaturile lui Recean și Popescu la Președinție: Nu pregătesc pe nimeni

Maia Sandu a negat zvonurile conform cărora fostul premier Dorin Recean s-ar pregăti să participe la următoarele alegeri prezidențiale. Potrivit ei, astfel de scenarii nu sunt discutate la nivelul conducerii țării.

„Nu este adevărat că îl pregătesc pe Dorin Recean. Și nu cred că el va permite cuiva să îl pregătească. Fiecare persoană ia singură decizia, eu pe nimeni nu îl pregătesc”, a declarat Sandu în emisiunea de la postul Pro TV Chișinău, transmite tvrmoldova.md.

De asemenea, ea a respins presupunerile că fostul ministru de externe Nicu Popescu ar fi luat în considerare candidatura la funcția de președinte.

„Cel puțin până în prezent, astfel de candidaturi nu au fost discutate”, a spus șefa statului.

Răspunzând la întrebarea despre planurile sale după încheierea actualului mandat prezidențial, Sandu a subliniat că acum este complet concentrată pe sarcinile curente.

„Până la finalizarea acestui mandat mai sunt peste doi ani. Urmează multă muncă, inclusiv punerea în ordine a întreprinderilor de stat, ceea ce trebuie să devină una dintre prioritățile Guvernului în lunile următoare”, a remarcat președintele.

Comentând zvonurile despre o posibilă schimbare a Guvernului în toamnă, Maia Sandu a declarat că astfel de discuții apar de mai mulți ani.

„Din 2021, la fiecare câteva luni se vorbește despre schimbarea Guvernului”, a spus ea.

Șefa statului a evaluat și activitatea cabinetului de miniștri. Potrivit ei, implementarea reformelor merge înainte, însă autoritățile trebuie să îmbunătățească comunicarea cu societatea.

„Sunt multe reforme, ele sunt complicate, se depune multă muncă. Este evident că avem probleme cu comunicarea, dar sperăm să ducem la bun sfârșit toate reformele importante”, a concluzionat Sandu.