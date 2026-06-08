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zdg.md logozdg
8 Iunie 2026, 09:59
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Sandu, despre al treilea mandat prezidențial: Nu am încălcat niciodată Constituția

Președintele Maia Sandu a negat afirmațiile potrivit cărora intenționează să modifice Constituția pentru a putea candida la un al treilea mandat prezidențial.

Sandu, despre al treilea mandat prezidențial: Nu am încălcat niciodată Constituția
Sandu, despre al treilea mandat prezidențial: Nu am încălcat niciodată Constituția

Potrivit acesteia, limitarea numărului de mandate este un principiu democratic important, pe care l-a respectat întotdeauna, informează zdg.md.

„Nu am încălcat niciodată Constituția. Cred în democrație. Consider corect că numărul mandatelor prezidențiale este limitat de Constituție. Toate discuțiile despre faptul că aș vrea să schimb acest lucru sunt minciuni și dezinformări răspândite de oameni care nu respectă cetățenii”, a declarat Sandu într-un interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu.

Șefa statului a subliniat că după încheierea celui de-al doilea mandat nu intenționează să se retragă din viața publică și va continua să muncească pentru binele țării.

„Voi rămâne aproape de Republica Moldova. Voi contribui în orice formă pentru ca țara să meargă înainte, în primul rând să devină membră a Uniunii Europene. Dar și după aderarea la UE munca nu se va încheia. Nu ne vom așeza pe marginea drumului și nu vom aștepta ca bunăstarea să cadă din cer. Tot va trebui să muncim”, a spus președintele.

Sandu a respins, de asemenea, zvonurile că după încheierea mandatului intenționează să părăsească țara.

„De ce aș pleca din Moldova? Lucrez pentru această țară cu toată dăruirea și dragostea. M-am întors acasă pentru că iubesc această țară și nu am vrut ca ea să fie condusă de hoți și trădători. Tocmai de aceea am intrat în politică. Și după plecarea mea nu vreau să se întâmple din nou asta. Dimpotrivă, vreau să ajut la construirea unui stat cu instituții puternice, unde oamenii cinstiți să poată trăi și munci acasă”, a subliniat ea.

Maia Sandu a fost realesă pentru un al doilea mandat prezidențial în 2024. Conform Constituției Republicii Moldova, o persoană nu poate ocupa funcția de președinte pentru mai mult de două mandate consecutive, astfel că participarea lui Sandu la următoarele alegeri prezidențiale în calitate de candidat este în prezent exclusă.

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