zdg.md
1 Iunie 2026, 09:21
5 219
Sandu: Dacă în URSS am fost incluși cu forța, în UE trebuie să convingi foarte mulți oameni

Maia Sandu consideră că dialogul constant cu statele membre ale Uniunii Europene și vizitele externe reprezintă elemente esențiale pentru avansarea procesului de aderare a țării la UE și pentru consolidarea securității naționale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Jurnal Politic”, în contextul criticilor din spațiul public cu privire la numeroasele deplasări externe efectuate de șefa statului în ultimele săptămâni, informează zdg.md.

Maia Sandu a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană presupune obținerea sprijinului și încrederii tuturor statelor membre, Republica Moldova trebuind să demonstreze că poate contribui la dezvoltarea și consolidarea proiectului european.

„Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică. Dacă în URSS am fost incluși cu forța, în UE trebuie să convingi foarte mulți oameni că meriți să faci parte din familia europeană”, a declarat președinta.

Potrivit acesteia, schimbările politice care au loc periodic în statele europene impun menținerea unor contacte permanente cu noile guverne și consolidarea relațiilor bilaterale.

Maia Sandu a oferit drept exemplu vizita efectuată recent în Olanda, unde a fost instalat un nou executiv, subliniind că Republica Moldova trebuie să explice constant de ce aderarea sa la Uniunea Europeană ar contribui la întărirea comunității europene.

„Trebuie să lucrăm nu doar cu guvernele, ci și cu societățile din fiecare stat membru”, a afirmat Maia Sandu, îndemnând diaspora să promoveze imaginea Republicii Moldova și obiectivul aderării la UE.

În același timp, președinta a reiterat că politica externă și securitatea națională se află printre principalele priorități ale instituției prezidențiale.

„Astăzi, securitatea Republicii Moldova depinde într-o măsură foarte mare de politica externă”, a declarat Maia Sandu.

Sursă
zdg.md
